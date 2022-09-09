Александр Емельяненко: дисциплина бьёт класс!

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись о важности дисциплины.



«Галльские воины были очень дисциплинированными. Их можно было очень быстро мобилизовать. Правда, для этого требовалось казнить одного человека. Как вы думаете, кого? Пришедшего на сбор последним», — сказал Емельяненко.



«Дисциплина бьёт класс!» — написал в том же посте Александр.



В настоящее время Емельяненко готовится к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Бойцы должны сразиться в сентябре. В последний раз Александр проводил бой на голых кулаках с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале и завершилось победой Александра решением судей.

Александр Емельяненко спел песню во время тренировки: