«Здесь разразился ад». Дана Уайт — об отмене пресс-конференции Чимаева и Диаза

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал отмену пресс-конференции перед турниром UFC 279.

«Было несколько сумасшедших эпизодов — я даже не знаю, как это назвать. 22 года я занимаюсь этим, и у нас никогда не было такого инцидента, как сегодня. Здесь разразился весь ад. Я даже не знаю, как мы остановили это, но мы плохо поработали, чтобы этого не произошло», — приводит слова Уайта BJ Penn.

Ранее сообщалось, что на сцену вышли только два бойца: Кевин Холланд и Даниэль Родригес. Таблички были изменены на Нейта Диаса и Хамзата Чимаева, но ни один из бойцов не вышел. После этого Уайт объявил, что вынужден прервать пресс-конференцию ради всеобщей безопасности.

Бой между Чимаевым и Диазом возглавит турнир UFC 279, который пройдёт в ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе.

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза: