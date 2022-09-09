Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Здесь разразился ад». Дана Уайт — об отмене пресс-конференции Чимаева и Диаза

«Здесь разразился ад». Дана Уайт — об отмене пресс-конференции Чимаева и Диаза
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал отмену пресс-конференции перед турниром UFC 279.

«Было несколько сумасшедших эпизодов — я даже не знаю, как это назвать. 22 года я занимаюсь этим, и у нас никогда не было такого инцидента, как сегодня. Здесь разразился весь ад. Я даже не знаю, как мы остановили это, но мы плохо поработали, чтобы этого не произошло», — приводит слова Уайта BJ Penn.

Ранее сообщалось, что на сцену вышли только два бойца: Кевин Холланд и Даниэль Родригес. Таблички были изменены на Нейта Диаса и Хамзата Чимаева, но ни один из бойцов не вышел. После этого Уайт объявил, что вынужден прервать пресс-конференцию ради всеобщей безопасности.

Бой между Чимаевым и Диазом возглавит турнир UFC 279, который пройдёт в ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе.

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза:

От боя Чимаева с Диазом выиграет только Дана Уайт. Боссу UFC плевать, кто из них победит От боя Чимаева с Диазом выиграет только Дана Уайт. Боссу UFC плевать, кто из них победит
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022