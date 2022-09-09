Чимаев — о скандале на пресс-конференции: Холланд и Диаз своё получили
Поделиться
Боец смешанных единоборств в полусреднем весе Хамзат Чимаев отреагировал на скандал на пресс-конференции перед турниром UFC 279.
«Говорил я им всем ну шутить с нами. Холланд своё получил, Диаз своё получил», — сказал Чимаев в своей социальной сети.
Напомним, ранее президент UFC Дана Уайт внезапно отменил пресс-конференцию между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом перед турниром UFC 279.
Холланд, в свою очередь, на этом турнире должен провести бой с Даниэлем Родригесом.
Позже Уайт сообщил, что за кулисами «разразился ад». Бой между Чимаевым и Диазом возглавит турнир UFC 279, который пройдёт в ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе. На данный момент на счету Чимаева 11 побед в 11 боях в смешанных единоборствах.
Комментарии
- 9 сентября 2022
-
09:21
-
09:12
-
06:45
-
05:52
-
05:39
-
05:20
-
04:54
-
04:31
-
04:29
-
04:08
-
03:45
-
03:15
-
00:26
- 8 сентября 2022
-
23:24
-
22:42
-
22:32
-
22:11
-
21:52
-
21:38
-
21:26
-
21:16
-
20:55
-
20:29
-
19:36
-
18:53
-
18:15
-
17:37
-
16:44
-
15:51
-
14:44
-
14:03
-
13:04
-
12:49
-
12:08
-
11:51
Партнерский контент