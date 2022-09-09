Чимаев — о скандале на пресс-конференции: Холланд и Диаз своё получили

Боец смешанных единоборств в полусреднем весе Хамзат Чимаев отреагировал на скандал на пресс-конференции перед турниром UFC 279.

«Говорил я им всем ну шутить с нами. Холланд своё получил, Диаз своё получил», — сказал Чимаев в своей социальной сети.

Напомним, ранее президент UFC Дана Уайт внезапно отменил пресс-конференцию между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом перед турниром UFC 279.

Холланд, в свою очередь, на этом турнире должен провести бой с Даниэлем Родригесом.

Позже Уайт сообщил, что за кулисами «разразился ад». Бой между Чимаевым и Диазом возглавит турнир UFC 279, который пройдёт в ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе. На данный момент на счету Чимаева 11 побед в 11 боях в смешанных единоборствах.