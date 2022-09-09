Стали известны первые подробности потасовки перед пресс-конференцией Чимаева и Диаза

Президент UFC Дана Уайт отменил пресс-конференцию между бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом перед турниром UFC 279 из-за масштабной потасовки. Об этом сообщил журналист Ариэль Хельвани в «Твиттере».



Главными участниками инцидента стали Хамзат Чимаев и Кевин Холланд. Между ними произошла стычка, которая вызвала «эффект домино» – к потасовке примкнули другие бойцы и их окружение. По словам Хельвани, Чимаев ударил Холланда ногой в грудь. Дальше история переросла в потасовку с Нейтом Диазом. По некоторым данным, в ней тем или иным образом принимали участие около 100 человек.



Напомним, Дана Уайт отменил пресс-конференцию из соображений всеобщей безопасности, заявив, что было несколько «сумасшедших эпизодов». Бой между Чимаевым и Диазом возглавит турнир UFC 279, который пройдёт в ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе.