Холланд – о стычке с Чимаевым: я предложил этому клоуну бесплатно подстричь бороду

Американский боец UFC Кевин Холланд рассказал о конфликте со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым на пресс-конференции перед турниром UFC 279.

«Просто чтобы все знали. Я предложил этому клоуну бесплатно подстричь бороду. Я не знаю нигде в США, где эта услуга предлагалась бы бесплатно! Я точен, я обещаю, что не ударил бы его», — написал Холланд в своём «твиттере».

Ранее президент UFC Дана Уайт внезапно отменил пресс-конференцию между Чимаевым и Нейтом Диазом перед турниром UFC 279.

Сам Чимаев, комментируя скандал перед турниром, рассказал, что Холланд и Диаз «получили своё».

Бой между Чимаевым и Диазом возглавит турнир UFC 279. Холланд, в свою очередь, на этом турнире должен провести бой с Даниэлем Родригесом.

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза: