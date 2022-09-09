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UFC оштрафует Чимаева, Диаза и Холланда

UFC оштрафует Чимаева, Диаза и Холланда
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Президент UFC Дана Уайт рассказал, что бойцы его промоушена Хамзат Чимаев, Нейт Диаз и Кевин Холланд будут оштрафованы за скандальное поведение на пресс-конференции перед турниром UFC 279.

Напомним, из-за скандала Уайт был вынужден отменить пресс-конференцию между Чимаевым и Диазом. Перед её началом за кулисами случился конфликт между Хамзатом и Кевином Холландом. Он перерос в массовую потасовку, в которой, по разным оценкам, приняли участие более 100 человек, включая и команду Диаза. Позже стало известно, что в дальнейшем охрана мероприятия будет усилена, а предстоящий турнир UFC 279 с главным боем Чимаев – Диаз пройдёт по расписанию.

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза:

Где смотреть онлайн-трансляцию боя Чимаева и Диаза. Продолжатся ли беспорядки на UFC 279? Где смотреть онлайн-трансляцию боя Чимаева и Диаза. Продолжатся ли беспорядки на UFC 279?
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