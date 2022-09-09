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Нейт и Ник Диазы устроили спарринг после потасовки с командой Чимаева. Видео

Нейт и Ник Диазы устроили спарринг после потасовки с командой Чимаева. Видео
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Братья Нейт и Ник Диазы после скандала на пресс-конференции в преддверии турнира UFC 279 вели себя вольготно и вскоре устроили друг с другом спарринг.

Нейт и Ник Диазы спаррингуют после потасовки с командой Хамзата:

Напомним, из-за резонансного скандала президент промоушена Дана Уайт был вынужден отменить пресс-конференцию между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и Диазом. Перед её началом за кулисами случился конфликт между Хамзатом и Кевином Холландом, в дальнейшем переросший в массовую потасовку, в которой, по разным оценкам, приняли участие более 100 человек, включая и команду Диаза.

Позже стало известно, что охрана мероприятия будет усилена, а проведению UFC 279 ничего не угрожает.

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