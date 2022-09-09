«Если интересно, почему Хамзат никогда не бреет бороду» Шилдс поддел Чимаева. Фото

Бывший боец UFC Джейк Шилдс разместил новый пост в своих социальных сетях, где потроллил шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
«Если вам интересно, почему Хамзат никогда не бреет бороду», — написал Шилдис, добавив к сообщению коллаж.
Напомним, следующий поединок Чимаев проведёт на турнире UFC 279, где встретится с американцем Нейтом Диазом. На пресс-конференции, посвящённой этому турниру, межу ними произошла потасовка, в которой участвовали представители команд обоих спортсменов. Президент промоушена Дана Уайт был даже вынужден отменить общение с прессой. Перед началом пресс-конференции за её кулисами произошёл конфликт между Хамзатом и Кевином Холландом, в дальнейшем переросший в массовую потасовку, в которой, по разным оценкам, приняли участие более 100 человек, включая и команду Диаза.
Нейт и Ник Диазы спаррингуют после потасовки с командой Хамзата:
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