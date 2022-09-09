Бой Ильяса Хамзина и Альфредо Соузы возглавит RCC Intro 23
Поделиться
Российский боец Ильяс Хамзин (10-2) проведёт следующий поединок 23 сентября в Екатеринбурге. Соперником россиянина станет представитель Бразилии Альфредо Соуза (16-8). Бой станет главным событием турнира RCC Intro 23.
На счету Соузы девять нокаутов и шесть сабмишенов, кроме того, он может похвастаться солидным опытом в ММА: 24 поединка против 12 у российского бойца.
Отметим, что недавно Tapology включили Хамзина в топ-150 лучших полусредневесов планеты. RCC Intro 23 пройдет в Академии единоборств РМК. Начало турнира запланировано на 18:00 мск.
Ранее исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко сообщил, при каком условии известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко может получить контракт.
Комментарии
- 10 сентября 2022
-
04:18
-
04:15
-
03:57
-
03:09
-
02:52
-
02:48
-
02:45
-
02:37
-
02:28
-
02:19
-
02:18
-
02:06
-
01:54
-
01:20
-
00:54
-
00:43
-
00:32
-
00:28
-
00:00
- 9 сентября 2022
-
23:59
-
23:25
-
23:16
-
22:39
-
22:37
-
22:22
-
22:13
-
22:09
-
21:58
-
21:33
-
21:22
-
21:17
-
21:13
-
21:03
-
20:57
-
20:50
Партнерский контент