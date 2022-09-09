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Бой Ильяса Хамзина и Альфредо Соузы возглавит RCC Intro 23

Бой Ильяса Хамзина и Альфредо Соузы возглавит RCC Intro 23
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Российский боец Ильяс Хамзин (10-2) проведёт следующий поединок 23 сентября в Екатеринбурге. Соперником россиянина станет представитель Бразилии Альфредо Соуза (16-8). Бой станет главным событием турнира RCC Intro 23.

На счету Соузы девять нокаутов и шесть сабмишенов, кроме того, он может похвастаться солидным опытом в ММА: 24 поединка против 12 у российского бойца.

Отметим, что недавно Tapology включили Хамзина в топ-150 лучших полусредневесов планеты. RCC Intro 23 пройдет в Академии единоборств РМК. Начало турнира запланировано на 18:00 мск.

Ранее исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко сообщил, при каком условии известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко может получить контракт.

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