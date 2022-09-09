МОК пока не включил бокс в программу Олимпиады-2028

Соревнования по боксу могут быть не включены в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, информирует Reuters. Сообщается, что серьёзную озабоченность у Международного олимпийского комитета (МОК) вызывает финансовая зависимость Международной боксёрской ассоциации (IBA) от российской энергетической компании «Газпром».



Отметим, что ранее из-за проблем управления, финансов и судейства МОК отстранил IBA от проведения квалификации на Олимпиаду в Токио, которая, наряду с самим олимпийским турниром проходила под руководством рабочей группы МОК.



«В настоящее время бокс не включён в спортивную программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Учитывая отсутствие реальной эволюции, Исполнительный совет МОК не может отменить это решение и будет продолжать с серьёзной обеспокоенностью наблюдать за управлением IBA», — говорится в письме МОК, направленном президенту IBA Умару Кремлёву.

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