«Они вообще больные люди, да?» Цзю – о решении МОК не включить бокс в программу ОИ-2028

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю поделился мнением о возможном решении Международного олимпийского комитета не включить бокс в программу ОИ-2028.
«Они вообще больные люди, да? Убрать бокс из Олимпийских игр, настоящий мужской вид спорта… Тут даже комментариев нет», – сказал Цзю в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Ранее сообщалось, что серьёзную озабоченность у Международного олимпийского комитета вызывает финансовая зависимость Международной боксёрской ассоциации (IBA) от российской энергетической компании «Газпром». Из-за проблем управления, финансов и судейства МОК уже отстранил IBA от проведения квалификации на Олимпийских игр в Токио, которая наряду с самим олимпийским турниром проходила под руководством рабочей группы МОК.
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