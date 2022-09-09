Цзю: одну из самых сильных стран в боксе хотят убрать. Чисто политическое решение

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю поделился мнением о письме спортивного директора МОК Кита Макдонелла главе IBA Умару Кремлёву. Представитель комитета выразил обеспокоенность работой Международной федерации бокса и в числе проблем назвал отстранение от выборов голландца Бориса ван дер Ворста.

«Переизберут Умара заново, и что дальше тогда? Я совершенно не понимаю этих людей. Что творится в нашем мире сейчас? Хотят ли Россию выжить из любительского бокса? А кто будет выступать? Кубинцы, американцы… Одну из самых сильных стран в боксе хотят убрать, и чего они добиваются, я совсем не понимаю. Они хотят убрать конкурентность – для чего? Смысл? Чисто политическое решение. Я уверен, что мы не сдадимся, сделаем своё дело правильно. Наши дети всё равно будут заниматься боксом. Это один из лучших видов спорта, хоть и тяжёлый. Умара поддерживаю», – сказал Цзю в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.