«Остальное — уже история». Усман Нурмагомедов вспомнил о победе Хабиба. Фото

Непобеждённый российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Усман Нурмагомедов, выступающий в промоушене Bellator, разместил новый пост в своих социальных сетях, вспомнив победу своего двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова, одержанную им в поединке с американцем Дастином Порье три года назад — в ночь с 7 на 8 сентября 2019 года.



«В этот день. Ровно три года назад. Остальное — уже история», — написал Усман.

Напомним, Хабиб одолел Порье в третьем раунде, сумел провести удушающий приём. Таким образом Нурмагомедов во второй раз успешно провёл защиту титула. Через год, в октябре 2020-го, Хабиб одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник», а после боя объявил о завершении карьеры.

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