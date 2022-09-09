«Считают, что всё связанное с Россией токсично». Свищёв – о перевыборах президента IBA

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв поделился мнением о решении CAS удовлетворить апелляцию голландца Бориса ван дер Ворста и назначить перевыборы президента Международной федерации бокса, которую возглавляет Умар Кремлёв.



«Начнём с того, что Умар Кремлёв – легитимно избранный президент федерации. Уж не знаю, кого там они восстанавливают. Выборы прошли, национальные федерации своё мнение высказали. А то, что сейчас восстановили кандидата, который был снят, притом по совершенно объективным причинам… Нужно внимательно подходить к избирательным кампаниям, собирать документы. То, что он так отнёсся к своей кампании – это его проблемы. Это его несерьёзность. Считаю, что перевыборы – это странное решение, сделанное под давлением. Не сомневаюсь в победе Кремлёва, потому что он очень много сделал для развития международного и российского спорта. Не знаю, кто может поспорить с ним по эффективности.

Какая цель удовлетворения апелляции? Цель одна – сейчас всё, что связано с Россией, только ленивый не пинает. Это модно, это поддержат на разных инстанциях. Он же проиграл давно – выборы прошли. Уже должен был успокоиться и заниматься своей работой на приусадебном участке. Видите, воспользовался ситуацией. Значит, кто-то ему подсказал, помог, с судом кто-то связался. Они считают, что всё связанное с Россией токсично, поэтому представитель России в кресле президента международной федерации – это для них очень неприятно. У нас их не так много, и все сталкивались с серьёзными проблемами», – сказал Свищёв в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.