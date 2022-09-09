Чемпион UFC Алджэмейн Стерлинг показал физическую форму, поддев Диллашоу. Фото

Американский чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фото с тренировки и потроллив при этом соотечественника, Ти Джея Диллашоу, с которым он проведёт следующий бой.



«Спарринговые раунды горячее, чем моча Ти Джея», — подписал фото Стерлинг.

Фото: Из личного архива Алджэмейна Стерлинга

Напомним, поединок между действующим чемпионом Алджэмейном Стерлингом и бывшим чемпионом лиги Диллашоу состоится в ночь на 23 октября мск. Изначально ожидалось, что их бой пройдёт на турнире UFC 279, однако, как сообщали источники, бой был перенесён из-за разногласий Стерлинга с UFC. В последнем бою в апреле на UFC 273 Алджэмейн победил россиянина Петра Яна раздельным решением судей, проведя дебютную защиту титула. Диллашоу не выступал с июля 2021 года, когда на UFC on ESPN 27 одолел по очкам соотечественника, Кори Сэндхагена.

Стерлинг поблагодарил UFC и подколол Яна: