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«Никогда раньше не чувствовал такой силы». Ган — о бое с Туивасой

«Никогда раньше не чувствовал такой силы». Ган — о бое с Туивасой
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Экс-претендент на титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), француз Сириль Ган высказался об австралийце Тае Туивасе, которого он победил на UFC Fight Night 209 в Париже несколько дней назад.

«Когда моя задница коснулась земли, я сказал себе: «О, что происходит?» Это был действительно хороший удар. Он и вправду очень опасен. Иногда встречаются такие соперники. Невозможно объяснить, что у них в руках, но после их ударов ты падаешь. Это невероятно.

Я никогда раньше не чувствовал такой силы. Когда смотришь на его удар, то и не думаешь, что он будет таким мощным. Но когда он попадает по тебе, ты ощущаешь его силу. Не могу объяснить, но у него есть что-то в руках, и я впервые это почувствовал», — приводит слова Гана Low Kick MMA со ссылкой на его выступление на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Спарринг Фрэнсиса Нганну и Сириля Гана:

Техника победила неуклюжую мощь. Ган впервые упал, но потом нокаутировал Туивасу Техника победила неуклюжую мощь. Ган впервые упал, но потом нокаутировал Туивасу
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