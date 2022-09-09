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Коста вновь поддел Чимаева. Фото

Коста вновь поддел Чимаева. Фото
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Бразильский боец UFC Пауло Коста разместил новый пост в своих социальных сетях, намекнув на трусость, которую проявил швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев во время их перепалки на тренировки в UFC Perfomance Institute.

Коста показал фото с места инцидента, где демонстрируется, как Хамзат в окружении бойцов своей команды стоит перед октагоном напротив Косты, но не входит в открытую дверь. По словам бывшего бойца UFC Джейка Шилдса, он специально открыл её для Чимаева.

Напомним, в ночь с 10 на 11 сентября Чимаев проведёт бой с американцем Нейтом Диазом. В последнем поединке, прошедшем в ночь с 9 на 10 апреля мск, Хамзат победил представителя Бразилии Гилберта Бёрнса. Диаз в последний раз сражался на UFC 263 в июне прошлого года, когда уступил британцу Леону Эдвардсу.

Чимаева сдерживают несколько бойцов во время стычки с Костой:

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