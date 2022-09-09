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«Спасибо вам за всё». Эдди Хирн отреагировал на кончину Елизаветы II

«Спасибо вам за всё». Эдди Хирн отреагировал на кончину Елизаветы II
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Известный британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, отреагировал на смерть королевы Великобритании Елизаветы II. Монаршая особа умерла накануне, 8 сентября. Ей было 96 лет.

«Покойтесь с миром, ваше Величество… спасибо вам за всё», — написал Хирн в своих социальных сетях.

Напомним, изначально появились сообщения о том, что здоровье Елизаветы II существенно ухудшилось. Несколько часов спустя стало известно, что она умерла.

Ранее Хирн назвал имена соперников, с которыми мог бы провести следующий бой его клиент, не упомянув при этом чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри.

Интересные факты про Энтони Джошуа:

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