«Спасибо вам за всё». Эдди Хирн отреагировал на кончину Елизаветы II
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Известный британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, отреагировал на смерть королевы Великобритании Елизаветы II. Монаршая особа умерла накануне, 8 сентября. Ей было 96 лет.
«Покойтесь с миром, ваше Величество… спасибо вам за всё», — написал Хирн в своих социальных сетях.
Напомним, изначально появились сообщения о том, что здоровье Елизаветы II существенно ухудшилось. Несколько часов спустя стало известно, что она умерла.
Ранее Хирн назвал имена соперников, с которыми мог бы провести следующий бой его клиент, не упомянув при этом чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри.
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