«Я заслужил своё место здесь». Тони Фергюсон — о поражении нокаутом в бою с Чендлером

Известный американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон признался, что недолго переживал поражение в поединке с соотечественником Майклом Чендлером.



«Я сразу понял, что не могу зацикливаться на этом. Да, поражения бывают, но на них учишься. Я не волнуюсь. Я заслужил своё место здесь и делаю то, что должен. Я сражаюсь, чтобы побеждать», — приводит слова Фергюсона Sports Illustrated.



Напомним, бой Фергюсона и Чендлера проходил на UFC 274. Тони проиграл нокаутом. Позже Дана Уайт признался, что это был самый жёсткий нокаут, который он когда-либо видел. После боя Фергюсона отправили на обследование в больницу, где ему сделали рентген, но довольно скоро выписали, поскольку он избежал тяжёлых травм.