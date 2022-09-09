Александр Емельяненко спел песню «Брат брату брат» и отметил в соцсети Фёдора. Видео
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в социальных сетях, спев песню «Брат брату брат» и отметив в публикации своего брата, прославленного бойца Фёдора Емельяненко.
Александр и Фёдор не общаются друг с другом уже долгие годы. Многие болельщики не раз призывали братьев помириться, но пока прогресса в этом вопросе нет. В настоящее время Александр готовится к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Бойцы должны сразиться в сентябре. В последний раз Александр проводил бой на голых кулаках с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале и завершилось победой Емельяненко решением судей.
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