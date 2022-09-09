Полный кард ACA 144 с главным боем Немчинов — Дипчиков

Уже сегодня, 9 сентября, в Минске состоится турнир по смешанным единоборствам АСА 144, в главном бою которого сразятся россиянин Виталий Немчинов и представитель Болгарии Никола Дипчиков.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом турнира.



ACA 144. Главный кард:



Виталий Немчинов (Россия) — Никола Дипчиков (Болгария)

Адлан Ибрагимов (Россия) — Леонардо Силва (Бразилия)

Александр Ковалёв (Беларусь) — Ахмад-Хан Боков (Россия)

Адлан Батаев (Россия) — Александр Пдусон (Россия)

Виктор Макаренко (Беларусь) — Вахид Нажанд (Афганистан)



Предварительный кард:



Арби Агуев (Россия) — Василий Курочкин (Россия)

Бидзина Гавашелишвили (Грузия) — Герман Барсегян (Россия)

Владислав Мишкевич (Беларусь) — Реза Горбанхани (Иран)

Важа Циптаури (Грузия) — Магомед Гиназов (Россия)

Замир Арипшев (Россия) — Калос Аугусто Сантос да Сильва (Бразилия)

Халид Сатуев (Россия) — Гильерме Дойн (Бразилия)

Бои предварительного карда начнутся примерно в 18:35 мск, а главного — приблизительно в 21:30 мск.