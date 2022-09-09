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Полный кард ACA 144 с главным боем Немчинов — Дипчиков

Полный кард ACA 144 с главным боем Немчинов — Дипчиков
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Уже сегодня, 9 сентября, в Минске состоится турнир по смешанным единоборствам АСА 144, в главном бою которого сразятся россиянин Виталий Немчинов и представитель Болгарии Никола Дипчиков.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом турнира.

ACA 144. Главный кард:

Виталий Немчинов (Россия) — Никола Дипчиков (Болгария)
Адлан Ибрагимов (Россия) — Леонардо Силва (Бразилия)
Александр Ковалёв (Беларусь) — Ахмад-Хан Боков (Россия)
Адлан Батаев (Россия) — Александр Пдусон (Россия)
Виктор Макаренко (Беларусь) — Вахид Нажанд (Афганистан)

Предварительный кард:

Арби Агуев (Россия) — Василий Курочкин (Россия)
Бидзина Гавашелишвили (Грузия) — Герман Барсегян (Россия)
Владислав Мишкевич (Беларусь) — Реза Горбанхани (Иран)
Важа Циптаури (Грузия) — Магомед Гиназов (Россия)
Замир Арипшев (Россия) — Калос Аугусто Сантос да Сильва (Бразилия)
Халид Сатуев (Россия) — Гильерме Дойн (Бразилия)

Бои предварительного карда начнутся примерно в 18:35 мск, а главного — приблизительно в 21:30 мск.

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