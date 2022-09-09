Дана Уайт: если Макгрегор встретится с Хасбиком, у него будут большие неприятности

Президент UFC Дана Уайт высказался о конфликте бывшего чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и российского блогера Хасбуллы Магомедова, более известного как Хасбик.



«Конору нужно быть осторожнее. Если он встретится с Хасбуллой, у него будут большие неприятности!» — приводит слова Даны Уайта Sportskeeda.



Ранее Макгрегор спровоцировал конфликт с блогером, причём уже не в первый раз. Ранее ирландец уже называл его «маленьким мерзким результатом инцеста», но также удалил все записи об этом. Позднее Хасбулла попросил Дану Уайта дать ему провести бой с Макгрегором.



19-летний Хасбулла обрёл популярность в социальных сетях несколько лет назад. Его рост составляет 93 см, а вес — 18 кг. Ранее сообщалось, что он может провести поединок с блогером Абдурозиком, который имеет аналогичную комплекцию. Однако бой так и не состоялся, инициативу осудили многие бойцы ММА. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов и вовсе заявил, что организаторы поединка должны быть наказаны.