Чимаев провалил взвешивание перед UFC 279

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев провалил взвешивание перед поединком с американцем Нейтом Диазом в рамках турнира UFC 279. Вес Чимаева оказался равным 80,9 кг, а Диаза — 77,56 кг.

Бойцы выступают в полусредней весовой категории, где пороговым значением является показатель в 77,11 кг, при этом допускается погрешность в 1 фунт (0,45 кг) для нетитульных боёв. Отметим, что Диаз с трудом уложился в необходимый критерий, а Чимаев показал на весах лишние 3,8 кг.

Напомним, Чимаев должен провести бой с Диазом в ночь с 10 на 11 сентября. В последнем поединке, прошедшем в ночь с 9 на 10 апреля мск, Хамзат победил представителя Бразилии Гилберта Бёрнса. Диаз в последний раз сражался на UFC 263 в июне прошлого года, когда уступил британцу Леону Эдвардсу.

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