Крис Барнетт стал вторым бойцом в истории, провалившим взвешивание в тяжёлом весе

Американский боец смешанных единоборств Крис Барнетт провалил взвешивание, не вписавшись в рамки тяжёлого дивизиона. Он показал вес, равный 121,34 кг, при этом допустимым значением для данной категории является отметка в 120 кг.

Стоит сказать, что Крис Барнетт стал вторым за всю истории бойцом UFC, который провалил эту процедуру в тяжёлой весовой категории. Ранее этим отметился австралиец Джастин Тафа, превысив на турнире UFC Вегас 45 допустимое значение на 450 граммов.

Взвешивание также провалил шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, который на турнире UFC 279 в ночь с 10 на 11 сентября должен провести бой с американцем Нейтом Диазом.

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