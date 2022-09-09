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«Настоящий гангстер делает вес». Гилберт Бёрнс выложил фото разжиревшего Чимаева с Тиллом

«Настоящий гангстер делает вес». Гилберт Бёрнс выложил фото разжиревшего Чимаева с Тиллом
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Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс отреагировал на новость о том, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев провалил взвешивание перед поединком с американцем Нейтом Диазом на турнире UFC 279. Бёрнс опубликовал в своих социальных сетях фотографию набравшего вес Чимаева с Дарреном Тиллом, отфотошопив снимок.

«Настоящий гангстер делает вес», — подписал он фото.

Фото: из личного архива Гилберта Бёрнса

Бой Чимаева и Диаза должен пройти в ночь с 10 на 11 сентября. В последнем поединке, прошедшем в ночь с 9 на 10 апреля мск, Хамзат победил Гилберта Бёрнса. Диаз в последний раз сражался на UFC 263 в июне прошлого года, когда уступил британцу Леону Эдвардсу.

Ранее появилась информация, что Чимаева в поединке с Диазом может заменить Дастин Порье.

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