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«Дайте человеку шанс!» Жубан сообщил, что Порье готов вылететь в Лас-Вегас на бой с Диазом

«Дайте человеку шанс!» Жубан сообщил, что Порье готов вылететь в Лас-Вегас на бой с Диазом
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Бывший боец UFC, ныне аналитик и эксперт Алан Жубан сообщил, что Дастин Порье полностью готов заменить шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева в бою с американцем Нейтом Диазом.

«Только что тренировался с Дастином Порье. Он в весе и готов работать с UFC. Самолёт находится в режиме ожидания. Я говорю — дайте человеку шанс!» — написал в своих социальных сетях Жубан.

Напомним, Чимаев провалил взвешивание перед турниром. Бой Чимаева и Диаза состоится в полусредней весовой категории, где пороговым значением является показатель в 77,11 кг, при этом допускается погрешность в 1 фунт (0,45 кг) для нетитульных боёв. Отметим, что Диаз с трудом уложился в необходимый критерий, а Чимаев показал на весах лишние 3,8 кг.

Диаз в последний раз сражался на UFC 263 в июне прошлого года, когда уступил британцу Леону Эдвардсу.

Что касается Порье, то Дастин следующий бой должен провести 13 ноября 2022 года на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США), его соперником должен стать Майкл Чендлер. 33-летний Порье не выступал с декабря 2021 года, когда на турнире UFC 269 уступил в бою за чемпионский титул бразильцу Чарльзу Оливейре, «задушившему» его на первой минуте третьего раунда.

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