Холланд рассказал, на каких условиях он готов подраться с Чимаевым на UFC 279

Боец UFC Кевин Холланд выдвинул новые условия для проведения поединка с шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым на завтрашнем турнире UFC 279.



«Новые условия боя. Я готов принять этот бой как мэйн-ивент на пять раундов. Если нет — боя не будет. Бум», — сказал Кевин Холланд в видео в соцсетях, отметив аккаунт Хамзата Чимаева.



Ранее сообщалось, что Ли Джинлиангу, который должен был драться с Фергюсоном на UFC 279, предложили контракт на бой с Даниэлем Родригесом. Таким образом, Фергюсон может встретиться с Диазом в главном событии турнира, а Чимаев — с Кевином Холландом в соглавном бою.



Напомним, Чимаев провалил взвешивание перед турниром. Бой Чимаева и Диаза состоится в полусредней весовой категории, где пороговым значением является показатель в 77,11 кг, при этом допускается погрешность в 1 фунт (0,45 кг) для нетитульных боёв. Отметим, что Диаз с трудом уложился в необходимый критерий, а Чимаев показал на весах лишние 3,8 кг.



Примечательно, что у Чимаева и Холланда во время пресс-конференции, посвящённой турниру, произошёл конфликт, переросший в массовую драку.

Чимаев — о потасовке с Холландом и драке с командой Диаза