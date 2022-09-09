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Холланд рассказал, на каких условиях он готов подраться с Чимаевым на UFC 279

Холланд рассказал, на каких условиях он готов подраться с Чимаевым на UFC 279
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Боец UFC Кевин Холланд выдвинул новые условия для проведения поединка с шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым на завтрашнем турнире UFC 279.

«Новые условия боя. Я готов принять этот бой как мэйн-ивент на пять раундов. Если нет — боя не будет. Бум», — сказал Кевин Холланд в видео в соцсетях, отметив аккаунт Хамзата Чимаева.

Ранее сообщалось, что Ли Джинлиангу, который должен был драться с Фергюсоном на UFC 279, предложили контракт на бой с Даниэлем Родригесом. Таким образом, Фергюсон может встретиться с Диазом в главном событии турнира, а Чимаев — с Кевином Холландом в соглавном бою.

Напомним, Чимаев провалил взвешивание перед турниром. Бой Чимаева и Диаза состоится в полусредней весовой категории, где пороговым значением является показатель в 77,11 кг, при этом допускается погрешность в 1 фунт (0,45 кг) для нетитульных боёв. Отметим, что Диаз с трудом уложился в необходимый критерий, а Чимаев показал на весах лишние 3,8 кг.

Примечательно, что у Чимаева и Холланда во время пресс-конференции, посвящённой турниру, произошёл конфликт, переросший в массовую драку.

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