У Порье был забронирован самолёт, но в UFC остановились на бое Диаза с Фергюсоном

Канадский журналист Ариэль Хельвани рассказал в своих социальных сетях, что Дастин Порье был готов вылететь на турнир UFC 279, чтобы заменить Хамзата Чимаева, который не смог сделать вес перед поединком с Нейтом Диазом.

«Дастин Порье сказал мне, что его позвали выйти на бой, и он согласился. Его вес около 79,8 кг. У него уже был забронирован самолёт, но в UFC на данный момент остановились на бое Диаза с Фергюсоном», — написал Хельвани.

Ранее сообщалось, что Ли Джинлиангу, который должен был драться с Фергюсоном на UFC 279, предложили контракт на бой с Даниэлем Родригесом. Таким образом, Фергюсон, вероятнее всего, встретится с Диазом в главном событии турнира, а Чимаев — с Кевином Холландом в соглавном бою.



Напомним, Чимаев провалил взвешивание перед турниром. Бой Чимаева и Диаза должен был состояться в полусредней весовой категории, где пороговым значением является показатель в 77,11 кг, при этом допускается погрешность в 1 фунт (0,45 кг) для нетитульных боёв. Отметим, что Диаз с трудом уложился в необходимый критерий, а Чимаев показал на весах лишние 3,8 кг.

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Нейта Диаза.