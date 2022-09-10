У Порье был забронирован самолёт, но в UFC остановились на бое Диаза с Фергюсоном

Канадский журналист Ариэль Хельвани рассказал в своих социальных сетях, что Дастин Порье был готов вылететь на турнир UFC 279, чтобы заменить Хамзата Чимаева, который не смог сделать вес перед поединком с Нейтом Диазом.
«Дастин Порье сказал мне, что его позвали выйти на бой, и он согласился. Его вес около 79,8 кг. У него уже был забронирован самолёт, но в UFC на данный момент остановились на бое Диаза с Фергюсоном», — написал Хельвани.
Ранее сообщалось, что Ли Джинлиангу, который должен был драться с Фергюсоном на UFC 279, предложили контракт на бой с Даниэлем Родригесом. Таким образом, Фергюсон, вероятнее всего, встретится с Диазом в главном событии турнира, а Чимаев — с Кевином Холландом в соглавном бою.
Напомним, Чимаев провалил взвешивание перед турниром. Бой Чимаева и Диаза должен был состояться в полусредней весовой категории, где пороговым значением является показатель в 77,11 кг, при этом допускается погрешность в 1 фунт (0,45 кг) для нетитульных боёв. Отметим, что Диаз с трудом уложился в необходимый критерий, а Чимаев показал на весах лишние 3,8 кг.
Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Нейта Диаза.
- 10 сентября 2022
-
04:18
-
04:15
-
03:57
-
03:09
-
02:52
-
02:48
-
02:45
-
02:37
-
02:28
-
02:19
-
02:18
-
02:06
-
01:54
-
01:20
-
00:54
-
00:43
-
00:32
-
00:28
-
00:00
- 9 сентября 2022
-
23:59
-
23:25
-
23:16
-
22:39
-
22:37
-
22:22
-
22:13
-
22:09
-
21:58
-
21:33
-
21:22
-
21:17
-
21:13
-
21:03
-
20:57
-
20:50