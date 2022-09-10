Боб Арум объяснил, почему бой Фьюри — Джошуа вряд ли состоится в скором времени

Боб Арум, сопромоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, объяснил, почему поединок между его боксёром и Энтони Джошуа не стоит ожидать в скором времени.
«Не думаю, что этот бой состоится скоро. Хотя Фьюри хочет, чтобы он произошёл. Но я ставлю себя на место Эдди Хирна и Джошуа. После того как он дважды проиграл Усику, первое, что вы захотите сделать, это вернуть своего бойца на ринг и организовать ему два боя, где он восстановит уверенность. Если он сейчас выйдет на ринг с Фьюри, это будет жестокая бойня.
Что касается гонораров, то их разделение в соотношении 60 на 40 вполне справедливо, так как Джошуа больше не чемпион. Но опять же, давайте не будем перескакивать с темы — я не верю, что бой Фьюри против Джошуа состоится в этом году, потому что всё, что я знаю о боксе, и в частности об Энтони, говорит о том, что этого не произойдёт», — приводит слова Арума BoxingScene.
Пьяный Тайсон Фьюри во Франции пинает машину такси.
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