Сириль Ган объявил, что не выйдет в октагон до конца 2022 года

Экс-претендент на титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), француз Сириль Ган не будет выступать до конца 2022 года. Об этом боец рассказал в своих социальных сетях, заявив, что в течение этого времени восстановится от травм и вернётся в октагон в новом году «сильнее, чем когда-либо».

«Итак, ребята, я выбыл из строя на несколько месяцев, чтобы залечить руку, сломанную во время боя с Таем. Я воспользуюсь этим временем, чтобы залечить также и другие травмы и вернуться сильнее, чем когда-либо. Это случится в 2023 году. Я вернусь за этим поясом, и я никуда не уйду», — написал Сириль Ган.

Напомним, Сириль Ган одержал победу нокаутом в поединке с Таем Туивасой. Бой состоялся на турнире UFC в Париже в ночь с 3 на 4 сентября мск. Как стало известно, француз дрался с Туивасой со сломанной рукой.

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