Криса Барнетта оштрафовали на 20% от гонорара в пользу Джейка Коллье за лишний вес

Спортивный обозреватель Аарон Бронстетер сообщил, что американский боец смешанных единоборств Крис Барнетт оштрафован на 20% от гонорара в пользу Джейка Коллье за лишний вес. Боец провалил процедуру взвешивания — его вес составил 121,34 кг, при этом допустимым значением для данной категории является отметка в 120 кг.
«Джейк Коллье получит 20% от гонорара Криса Барнетта после того, как сегодня провалил взвешивание. Поединок между бойцами состоится», — написал Бронстетер в своих соцсетях.
Отметим, что взвешивание также провалил шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, который на турнире UFC 279 в ночь с 10 на 11 сентября должен был провести бой с американцем Нейтом Диазом.
Чимаев устроил стычку с Пауло Костой в тренировочном зале UFC.
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