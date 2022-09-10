Криса Барнетта оштрафовали на 20% от гонорара в пользу Джейка Коллье за лишний вес

Спортивный обозреватель Аарон Бронстетер сообщил, что американский боец смешанных единоборств Крис Барнетт оштрафован на 20% от гонорара в пользу Джейка Коллье за лишний вес. Боец провалил процедуру взвешивания — его вес составил 121,34 кг, при этом допустимым значением для данной категории является отметка в 120 кг.

«Джейк Коллье получит 20% от гонорара Криса Барнетта после того, как сегодня провалил взвешивание. Поединок между бойцами состоится», — написал Бронстетер в своих соцсетях.

Отметим, что взвешивание также провалил шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, который на турнире UFC 279 в ночь с 10 на 11 сентября должен был провести бой с американцем Нейтом Диазом.

Чимаев устроил стычку с Пауло Костой в тренировочном зале UFC.