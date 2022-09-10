Дана Уайт рассказал, что врачи запретили Хамзату Чимаеву сгонять вес перед UFC 279

Президент промоушена UFC Дана Уайт высказался о том, почему 28-летний шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев не уложился в лимит полусреднего веса перед UFC 279, показав лишние 3,8 кг.

«У Хамзата возникли проблемы с кишечником и появились судороги во время сгонки веса. Врач решил, что Чимаеву следует прекратить сбрасывать вес», — приводит слова Уайта журналист CBS Sports Шакиль Махжури в «Твиттере».

Отметим, что из-за несдачи веса Чимаевым UFC пришлось значительно изменить главный кард предстоящего турнира – сам шведско-чеченский боец встретится с Кевином Холландом, его экс-оппонент Нейт Диаз выйдет в октагон против ветерана Тони Фергюсона, а соперником Ли Джинлианга станет Даниэль Родригес.