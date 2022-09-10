Кевин Холланд обратился к Хамзату Чимаеву после объявления поединка на UFC 279

29-летний американский боец Кевин Холланд, согласившийся принять поединок с Хамзатом Чимаевым в промежуточном весе более чем за сутки до старта турнира UFC 279, обратился к своему оппоненту.

«Чимаев, надеюсь, твоё кардио в порядке, мой мальчик. Ты отличный борец. Я отличный ударник. Теперь давай узнаем о твоей ударной технике, о которой ты говорил», — приводит слова Холланда MMA Figthing в «Твиттере».

Напомним, что из-за несдачи веса Чимаевым UFC пришлось значительно изменить главный кард предстоящего турнира – сам шведско-чеченский боец встретится с Кевином Холландом, его экс-оппонент Нейт Диаз выйдет в октагон против 38-летнего ветерана и соотечественника Тони Фергюсона, а соперником Ли Джинлианга станет Даниэль Родригес.