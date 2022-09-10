Хамзата Чимаева освистали во время дуэли взглядов перед боем с Холландом на UFC 279

В эти минуты на арене UFC Apex в Лос-Анджелесе (США) проходят церемониальные взвешивания и дуэли взглядов перед предстоящим турниром UFC 279, который в последние несколько часов претерпел значительные изменения.

28-летний шведско-чеченский боец Хамзат Чимаев, которому теперь предстоит поединок с американцем Кевином Холландом в промежуточном весе, подвергся освистыванию со стороны публики, а его оппонента напротив – поддержали.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале UFC Russia.



Напомним, что из-за того, что Чимаев не уложился в рамки полусреднего веса из-за проблем со здоровьем, UFC пришлось значительно изменить главный кард предстоящего турнира – сам шведско-чеченский боец встретится с Кевином Холландом, его экс-оппонент Нейт Диаз выйдет в октагон против 38-летнего ветерана и соотечественника Тони Фергюсона, а соперником Ли Джинлианга станет Даниэль Родригес.