Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Заткнитесь!» Чимаев обратился к освистывающей его толпе во время взвешивания

«Заткнитесь!» Чимаев обратился к освистывающей его толпе во время взвешивания
Комментарии

28-летний шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев призвал собравшуюся публику поумерить свист в его адрес во время церемониального взвешивания перед турниром UFC 279.

«Я не знаю, как провалил взвешивание. Эй, заткнитесь, ребята! Мне плевать, я разнесу всех», – сказал Чимаев под свист публики во время взвешивания.

В ночь на 11 сентября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC 279. Соперником Чимаева будет Кевин Холланд. Изначально Хамзат должен был встретиться с Нейтом Диазом, но провалил взвешивание. Также накануне Чимаев повздорил с Холландом перед пресс-конференцией, после чего разгорелась масштабная потасовка с участием окружения бойцов, из-за которой Дана Уайт отменил пресс-конференцию из соображений «всеобщей безопасности».

Жаркие дуэли взглядов на UFC 279! Чимаева освистали фанаты, а Диаз оскорблял Хабиба. LIVE Жаркие дуэли взглядов на UFC 279! Чимаева освистали фанаты, а Диаз оскорблял Хабиба. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022