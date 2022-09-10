«Нет, чёрт возьми». Соперник Чимаева остался недоволен новым кардом UFC 279

29-летний американский боец UFC Кевин Холланд высказался о внушительных изменениях в предстоящем карде UFC 279, в результате которых он стал соперником шведско-чеченского спортсмена Хамзата Чимаева.

«Это лучший матч для вас?» — спросил Джо Роган.

«Нет, чёрт возьми», — ответил Кевин Холланд.

Напомним, бой Чимаева с Холландом пройдёт в промежуточном весе из-за того, что Хамзат не сумел уложиться в лимит полусреднего веса, чем и повлёк цепочку изменений в карде.

Отметим, что Хамзат занимает третье место в рейтинге полусреднего веса UFC, а Холланд – не имеет рейтинга. В своём последнем бою, прошедшем в июне этого года, он победил сабмишном Тима Минса. Всего у американца в ММА – 23 победы при семи поражениях.