«Нет, чёрт возьми». Соперник Чимаева остался недоволен новым кардом UFC 279
Поделиться
29-летний американский боец UFC Кевин Холланд высказался о внушительных изменениях в предстоящем карде UFC 279, в результате которых он стал соперником шведско-чеченского спортсмена Хамзата Чимаева.
«Это лучший матч для вас?» — спросил Джо Роган.
«Нет, чёрт возьми», — ответил Кевин Холланд.
Напомним, бой Чимаева с Холландом пройдёт в промежуточном весе из-за того, что Хамзат не сумел уложиться в лимит полусреднего веса, чем и повлёк цепочку изменений в карде.
Отметим, что Хамзат занимает третье место в рейтинге полусреднего веса UFC, а Холланд – не имеет рейтинга. В своём последнем бою, прошедшем в июне этого года, он победил сабмишном Тима Минса. Всего у американца в ММА – 23 победы при семи поражениях.
Комментарии
- 10 сентября 2022
-
04:18
-
04:15
-
03:57
-
03:09
-
02:52
-
02:48
-
02:45
-
02:37
-
02:28
-
02:19
-
02:18
-
02:06
-
01:54
-
01:20
-
00:54
-
00:43
-
00:32
-
00:28
-
00:00
- 9 сентября 2022
-
23:59
-
23:25
-
23:16
-
22:39
-
22:37
-
22:22
-
22:13
-
22:09
-
21:58
-
21:33
-
21:22
-
21:17
-
21:13
-
21:03
-
20:57
-
20:50
Партнерский контент