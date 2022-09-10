Чимаев показал средний палец публике, которая освистала его на дуэли взглядов с Холландом

28-летний шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, ставший главным героем дня в преддверии турнира UFC 279, ответил болельщикам, которые освистали его на дуэли взглядов с американцем Кевином Холландом.
Он показал публике средние пальцы на обоих руках прежде чем начал отвечать на вопросы ведущего Джо Рогана.
Неприличные жесты Хамзата Чимаева, адресованные публике.
Фото: MMA Junkie.
Напомним, что из-за того, что Чимаев не уложился в рамки полусреднего веса из-за проблем со здоровьем, UFC пришлось значительно изменить главный кард предстоящего турнира – сам шведско-чеченский боец встретится с Кевином Холландом, его экс-оппонент Нейт Диаз выйдет в октагон против 38-летнего ветерана и соотечественника Тони Фергюсона, а соперником Ли Джинлианга станет Даниэль Родригес.
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