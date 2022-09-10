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Чимаев показал средний палец публике, которая освистала его на дуэли взглядов с Холландом

Чимаев показал средний палец публике, которая освистала его на дуэли взглядов с Холландом
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28-летний шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, ставший главным героем дня в преддверии турнира UFC 279, ответил болельщикам, которые освистали его на дуэли взглядов с американцем Кевином Холландом.

Он показал публике средние пальцы на обоих руках прежде чем начал отвечать на вопросы ведущего Джо Рогана.

Неприличные жесты Хамзата Чимаева, адресованные публике.

Неприличные жесты Хамзата Чимаева, адресованные публике.

Фото: MMA Junkie.

Напомним, что из-за того, что Чимаев не уложился в рамки полусреднего веса из-за проблем со здоровьем, UFC пришлось значительно изменить главный кард предстоящего турнира – сам шведско-чеченский боец встретится с Кевином Холландом, его экс-оппонент Нейт Диаз выйдет в октагон против 38-летнего ветерана и соотечественника Тони Фергюсона, а соперником Ли Джинлианга станет Даниэль Родригес.

Жаркие дуэли взглядов на UFC 279! Чимаева освистали фанаты, а Диаз оскорблял Хабиба. LIVE Жаркие дуэли взглядов на UFC 279! Чимаева освистали фанаты, а Диаз оскорблял Хабиба. LIVE
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