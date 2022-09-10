«Хэй, это Чечня. Я вынесу Холланда, как вчера за кулисами». Чимаев обратился к публике

28-летний шведско-чеченский боец UFC Хамзат Чимаев дал волю эмоциям и в грубой форме обратился к публике, которая поддержала своего американского бойца Кевина Холланда на дуэли взглядов в преддверии UFC 279.

«Хэй, это Чечня, чёрт возьми! Остановите это дерьмо! Я вынесу (в оригинале использовано нецензурное слово. – Прим. «Чемпионата») вашего парня, я вынесу его, также как сделал это вчера за кулисами», — приводит слова Чимаева MMA Fighting.

Ранее перед началом пресс-конференции произошла массовая стычка участием почти 100 человек, которая началась с потасовки между Чимаевым и Холландом. Сообщалось, что Хамзат первым нанёс удар в грудь ногой своему оппоненту, а после чего в драку вступили и представители команды Нейта Диаза. Впоследствии организаторам UFC пришлось отменить пресс-конференцию.