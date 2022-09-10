Нейт Диаз – о Чимаеве: я так долго ненавидел его, а теперь должен переключиться на другого

Американский боец UFC Нейт Диаз высказался о смене соперника за сутки до турнира UFC 279. Вместо Хамзата Чимаева он встретится с Тони Фергюсоном.
«Это, конечно, раздражает. Не знаю, как буду драться с этим парнем, посмотрю видео сегодня вечером. Но это не имеет значения. В любом случае, я всегда готов к бою с любым. Я больше не тренируюсь специально для конкретного боя, а просто пытаюсь драться со всеми, всегда готов к битве.
Я не поддерживаю то, что на меня пытались надавить. Этот парень из маленькой лиги хотел поиграть в высшей лиге. Нашего с ним боя не будет, хотя я могу драться с ним прямо сейчас, если смогу найти его. Это была плохая часть для него. Не люблю этого делать – вступать в драки с людьми, которых я не ценю, скажем так. Не думаю, что я заслуживаю тратить время на такое.
Я ненавидел этого соперника столько времени, а теперь должен переключиться на другого буквально за день до боя и разбираться с совершенно другой ситуацией. Ладно, по крайней мере, у меня состоится бой с кем-то, кто является уважаемым бойцом», – сказал Диас в интервью для YouTube-канала ESPN MMA.
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