«Мини-Хабиб с закулисным взглядом». Майкл Кьеза — о Чимаеве

Американский боец смешанных единоборств Майкл Кьеза отреагировал на информацию о том, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев провалил взвешивание перед поединком с Нейтом Диазом на турнире UFC 279.
«Наткнулась на Хамзата Чимаева. Он часами тусовался в ресторане, пил газировку и ел накануне взвешивания, и теперь Хамзат пытается согнать вес. Я была взволновала, увидев это. Надеюсь, бой всё же состоится завтра», — написала одна из пользователей в соцсетях.
«Мини-Хабиб с закулисным взглядом», — ответил Кьеза.
Напомним, из-за того, что Чимаев не уложился в рамки полусреднего веса из-за проблем со здоровьем, UFC пришлось значительно изменить главный кард предстоящего турнира – сам шведско-чеченский боец встретится с Кевином Холландом, его экс-оппонент Нейт Диаз выйдет в октагон против 38-летнего ветерана и соотечественника Тони Фергюсона, а соперником Ли Джинлианга станет Даниэль Родригес.
Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Нейта Диаза.
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