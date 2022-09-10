Сумеет ли Хамзат Чимаев победить Кевина Холланда?

В ночь с 10 на 11 сентября мск в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC 279, в соглавном бою которого сразятся швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев и американский боец Кевин Холланд.

«Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию этого боя. Посмотреть спортивное шоу можно будет на официальной платформе UFC Fight Pass, а также на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец».

Предлагаем вам выбрать фаворита этого поединка и предположить, как и в чью пользу завершится предстоящий бой.

Напомним, Чимаев изначально должен был драться на турнире с американцем Нейтом Диазом, но из-за того, что Хамзат не смог сделать вес, главный кард турнира претерпел изменения.

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза.