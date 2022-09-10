Абдуллаев тяжелее Страффона, Чавес легче Тукова за день до турнира RCC в Челябинске

Уже завтра, 11 сентября, в Челябинске перед 7500 зрителями на арене «Трактор» состоится большой турнир по профессиональному боксу. Шоу возглавит противостояние Заура Абдуллаева (15-1, 9 КО) и бывшего чемпиона мира мексиканца Хованни Страффона (24-4, 17 КО).
В соглавной паре встретятся непобеждённый россиянин Вадим Туков (7-0, 2 КО) и Брайан Дэмиэн Чавес (14-2, 5 КО) из Аргентины. Оба бойца входят в общемировой топ-100.
Сегодня, 10 сентября, состоялась процедура взвешивания. Заур Абдуллаев перед главным боем показал на весах 62,5 кг, а его соперник оказался немного легче — 62,25 кг. Вадим Туков и Брайан Дэмиэн Чавес показали разницу в 300 граммов — 72,3 и 72 кг соответственно.
Посмотреть поединки можно будет в прямом эфире на телеканале UDAR, а также на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing и в группе «Вконтакте»: RCC Boxing Promotions.
Представляем вашему вниманию результаты взвешивания всех участников турнира:
1-я пара, 6х3 мин, до 72,6 кг
77,4 кг | Илья Очкин (7-2, 3 КО), Экибастуз, Казахстан
75,8 кг | Андрей Томащук (4-17, 2 КО), Челябинск, Россия
2-я пара, 8х3 мин, свыше 90,7 кг
103 кг | Георгий Юновидов (5-0, 3 КО), Ростов-на-Дону, Россия
102,3 кг | Виктор Чварков (2-8), Гомель, Республика Беларусь
3-я пара, 8х3 мин, до 90,7 кг
90,9 кг | Денис Савицкий (4-0-1, 3 КО), Иркутск, Россия
90,5 кг | Игорь Вильчицкий (6-4, 1 КО), Москва, Россия
4-я пара, 6х3 мин, до 57,2 кг
58,1 кг | Иван Чирков (8-0), Челябинск, Россия
58,1 кг | Павел Гунченко (2-0), Новокузнецк, Россия
5-я пара, 8х3 мин, до 61,2 кг
61,9 кг | Вильдан Минасов (7-1, 4 КО), Миасс, Россия
62,0 кг | Карен Маргарян (4-1-2, 1 КО), Нижний Новгород, Россия
6-я пара, 10х3 мин, до 59 кг
59,88 кг | Мухаммад Якубов (18-1, 10 КО), Екатеринбург, Россия
59,1 кг | Карлос Даниэль Кордоба (15-7, 3 КО), Трес Арройос, Аргентина
7-я пара, 10х3 мин, до 72,6 кг
72,3 кг | Вадим Туков (7-0, 2 КО), Ростов-на-Дону, Россия
72 кг | Брайан Дэмиэн Чавес (14-2, 5 КО), Сан-Мигель, Аргентина
8-я пара, 10х3 мин, до 61,2 кг
62,5 кг | Заур Абдуллаев (15-1, 9 КО), Екатеринбург, Россия
62,25 кг | Хованни Страффон (24-4-1, 17 КО), Мехико, Мексика
Интервью с исполнительным директором RCC Николаем Клименко.
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