Легендарный Мэнни Пакьяо ведёт переговоры о новом поединке

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо ведёт переговоры о выставочном бое в январе 2023 года. Сообщается, что поединок должен состояться в столице Саудовской Аравии, а соперником легендарного боксёра станет его бывший спарринг-партнёр Жабер Заяни.
«Мы только начали переговоры. Я буду готовиться к этому выставочному поединку, как к настоящему бою», – цитирует Пакьяо BoxingScene.
Напомним, 43-летний Мэнни Пакьяо объявил о завершении карьеры в 2021 году после поражения в поединке с кубинцем Йорденисом Угасом за титул WBC. В этом году боксёр проиграл на выборах президента Филиппин. В декабре он также должен провести выставочный бой против южнокорейского блогера и инструктора по самообороне Ди Кей Йо.
Мэнни Пакьяо показывает впечатляющую скорость ударов.
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