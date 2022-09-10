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Легендарный Мэнни Пакьяо ведёт переговоры о новом поединке

Легендарный Мэнни Пакьяо ведёт переговоры о новом поединке
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Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо ведёт переговоры о выставочном бое в январе 2023 года. Сообщается, что поединок должен состояться в столице Саудовской Аравии, а соперником легендарного боксёра станет его бывший спарринг-партнёр Жабер Заяни.

«Мы только начали переговоры. Я буду готовиться к этому выставочному поединку, как к настоящему бою», – цитирует Пакьяо BoxingScene.

Напомним, 43-летний Мэнни Пакьяо объявил о завершении карьеры в 2021 году после поражения в поединке с кубинцем Йорденисом Угасом за титул WBC. В этом году боксёр проиграл на выборах президента Филиппин. В декабре он также должен провести выставочный бой против южнокорейского блогера и инструктора по самообороне Ди Кей Йо.

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