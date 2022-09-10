Хабиб опубликовал загадочный пост после отмены боя Чимаев — Диаз

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) и член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал в социальных сетях на скандал, произошедший в преддверии турнира UFC 279.

Напомним, хедлайнеры турнира, американец Нейт Диаз и швед Хамзат Чимаев, ввязались в потасовку за кулисами финальной пресс-конференции, после чего Чимаев не смог уложиться в лимит полусреднего веса (до 77 кг), превысив его на 3,8 кг.

Позже стало известно, что Диаз встретится с именитым ветераном и соотечественником Тони Фергюсоном, а Чимаев – с американцем Кевином Холландом.

Нурмагомедов опубликовал пост президента UFC Даны Уайта от июня 2014 года, в котором тот сообщил, что Диаз снялся с поединка с ним, после чего выложил фото со следующей подписью: «Жизнь хороша».