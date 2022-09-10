Холланд — о бое с Чимаевым: я настоял на пяти раундах, парень устал в бою с Бёрнсом

Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Кевин Холланд заявил, что именно он настоял на том, чтобы поединок со скандальным шведом Хамзатом Чимаевым, который состоится уже завтра, 11 сентября, в Лас-Вегасе (США), продлился пять раундов.

«Пять раундов были моей просьбой. Парень чертовски устал в бою с Гилбертом Бёрнсом за три раунда, поэтому я решил, что мы будем веселиться пять. У меня чёрный пояс, и я действительно верю, что способен побить кого угодно. В стойке у меня чёрный пояс по кунг-фу. Давайте же повеселимся», – сказал боец в интервью ESPN.

Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) и член Зала славы Хабиб Нурмагомедов отреагировал в социальных сетях на скандал между Чимаевым и Диазом.