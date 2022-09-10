Глава RCC Boxing назвал двух приоритетных соперников для Тайсона Фьюри

Генеральный директор промоушена RCC Boxing Герман Титов высказался о третьем поединке между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным, а также назвал приоритетных соперников для звёздного британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри.

«Я не думаю, что Канело испортил карьеру [из-за поражения Биволу]. Он до сих пор очень популярный, у него до сих пор очень много боёв. После боя с Головкиным, вполне возможно, будет реванш. Для Головкина это не то чтобы последний шанс. Это большой бой. Он хорошо может заработать. Я думаю, после этого боя он может закончить карьеру.

Тайсону нужно, конечно, возвращаться. У него есть два боя — Усик и Джошуа. С кем из них будет сначала, решит сам Фьюри», – сказал функционер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Игорю Брагину.