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Глава RCC Boxing назвал двух приоритетных соперников для Тайсона Фьюри

Глава RCC Boxing назвал двух приоритетных соперников для Тайсона Фьюри
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Генеральный директор промоушена RCC Boxing Герман Титов высказался о третьем поединке между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным, а также назвал приоритетных соперников для звёздного британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри.

«Я не думаю, что Канело испортил карьеру [из-за поражения Биволу]. Он до сих пор очень популярный, у него до сих пор очень много боёв. После боя с Головкиным, вполне возможно, будет реванш. Для Головкина это не то чтобы последний шанс. Это большой бой. Он хорошо может заработать. Я думаю, после этого боя он может закончить карьеру.

Тайсону нужно, конечно, возвращаться. У него есть два боя — Усик и Джошуа. С кем из них будет сначала, решит сам Фьюри», – сказал функционер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Игорю Брагину.

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