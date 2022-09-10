Глава RCC Boxing назвал двух приоритетных соперников для Тайсона Фьюри

Генеральный директор промоушена RCC Boxing Герман Титов высказался о третьем поединке между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным, а также назвал приоритетных соперников для звёздного британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри.
«Я не думаю, что Канело испортил карьеру [из-за поражения Биволу]. Он до сих пор очень популярный, у него до сих пор очень много боёв. После боя с Головкиным, вполне возможно, будет реванш. Для Головкина это не то чтобы последний шанс. Это большой бой. Он хорошо может заработать. Я думаю, после этого боя он может закончить карьеру.
Тайсону нужно, конечно, возвращаться. У него есть два боя — Усик и Джошуа. С кем из них будет сначала, решит сам Фьюри», – сказал функционер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Игорю Брагину.
- 10 сентября 2022
-
21:00
-
20:59
-
20:52
-
20:07
-
19:57
-
19:26
-
19:08
-
18:56
-
18:40
-
18:40
-
18:00
-
17:28
-
17:24
-
17:00
-
15:23
-
14:45
-
14:19
-
14:00
-
12:10
-
11:00
-
10:31
-
09:33
-
09:18
-
08:00
-
04:18
-
04:15
-
03:57
-
03:09
-
02:52
-
02:48
-
02:45
-
02:37
-
02:28
-
02:19
-
02:18