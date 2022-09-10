«Ты уже по уши в дерьме». Исмаилов ответил на публичные оскорбления Харитонова

Звёздный российский средневес Магомед Исмаилов в очередной раз ответил на публичный выпад соотечественника и тяжеловеса Сергея Харитонова, назвавшего его «клоуном».

«Листаю я новости и наткнулся на Харитонова. Расстроился, прямо расстроился человек. Я-то его тухлым мешком мяса не называл. Я сказал «если бы тухлый мешок мяса», но не сказал, что Харитонов является тухлым мешком мяса. А он говорит, что я клоун. Он уже на личности перешёл. Тем не менее смотрите, я не реагирую. Опять же, чтобы я реагировал, серьёзный человек должен что-то сказать. А он говорит: «Я не буду терпеть это дерьмо». Харитоша, похоже, нужна большая лопата. Ты уже по уши в дерьме», – сказал Исмаилов в видео, опубликованном в его социальных сетях.