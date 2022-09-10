Холланд: думаете, Чимаев подстроил наш бой? Неправда, это сделал я
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Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Кевин Холланд иронично высказался о предстоящем поединке со шведским проспектом Хамзатом Чимаевым, который состоится завтра, 11 сентября, в Лас-Вегасе (США) и станет частью турнира UFC 279.
После срыва боя Чимаев – Диаз в Сети появился ряд конспирологических теорий, согласно которым Чимаев намеренно провалил взвешивание, чтобы встретиться с Холландом, с которым до этого вступал в потасовку.
«Вы думаете, он подстроил наш бой? Неправда, это сделал я. Я голоден, давайте поедим!» – написал боец в социальных сетях.
Ранее экс-чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор раскритиковал Чимаева за проваленное взвешивание перед турниром UFC 279.
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