Холланд: думаете, Чимаев подстроил наш бой? Неправда, это сделал я

Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Кевин Холланд иронично высказался о предстоящем поединке со шведским проспектом Хамзатом Чимаевым, который состоится завтра, 11 сентября, в Лас-Вегасе (США) и станет частью турнира UFC 279.

После срыва боя Чимаев – Диаз в Сети появился ряд конспирологических теорий, согласно которым Чимаев намеренно провалил взвешивание, чтобы встретиться с Холландом, с которым до этого вступал в потасовку.

«Вы думаете, он подстроил наш бой? Неправда, это сделал я. Я голоден, давайте поедим!» – написал боец в социальных сетях.

Ранее экс-чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор раскритиковал Чимаева за проваленное взвешивание перед турниром UFC 279.