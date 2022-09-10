Бывший боец UFC: теперь парни из топ-10 захотят драться с Чимаевым, его считают слабым

Бывший боец UFC и комментатор Дин Томас считает, что шведский проспект полусреднего веса (до 77 кг) Хамзат Чимаев подорвал свою репутацию из-за проваленного взвешивания перед турниром UFC 279, который состоится завтра, 11 сентября, в Лас-Вегасе (США).
«Год назад, когда все следили за Чимаевым, мы говорили, что этот парень всех перебьёт. Парни из топ-10 не хотели встречаться с ним и держались подальше. И я могу сказать это вам, сейчас все парни из топ-10 смотрят на Чимаева и думают: «Он слаб. Всё, что нужно сделать, это надавить на него, и он сломается».
Мы увидели в бою с Гилбертом Бёрнсом, что и он является человеком. На этот раз он не уложился в вес. Сейчас все парни смотрят на него и хотят драться», – сказал Томас во время взвешивания перед турниром UFC 279.
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