Коста — о Чимаеве: лёгкие деньги для меня, чеченцу нравится запугивать малышей

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста высказался о потенциальном поединке со шведским проспектом Хамзатом Чимаевым, который уже на этих выходных в Лас-Вегасе (США) проведёт поединок в рамках турнира UFC 279.
Напомним, ранее бойцы устроили перепалку в UFC Perfomance Institute, где, по мнению Косты, Чимаев побоялся подойти к нему, несмотря на наличие рядом товарищей.
«Это лёгкий бой для организации, лёгкие деньги и лёгкий хайп. Лакомый чеченец. Он не настоящий, ему просто нравится запугивать невысоких, маленьких парней как [Гилберт] Бёрнс. Когда он увидел меня, то напрягся», – сказал Коста в интервью Генри Сехудо.
Ранее Коста опубликовал фото, доказывающее, по его мнению, страх Чимаева во время стычки с ним.
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